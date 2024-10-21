شكرا لقرائتكم خبر عن حصول 105 أشخاص على جنسيات أجنبية.. بالأسماء والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الإثنين قرار وزارة الداخلية بحصول 105 شخص على جنسيات أجنبية، مرفق أسمائهم في الكشوف التالية.

صدر القرار بعد الاطلاع على الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير.

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