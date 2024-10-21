شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤل أممى: تشكيل مصر منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية مفتاح نجاح والان مع تفاصيل الخبر

عبر الدكتور عبد الله الدردري، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عن سعادته بتشكيل مصر منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، مشيرًا إلى أن تنسيق السياسات ووجود رؤية جامعة لها في مصر هو مفتاح تحقيق نجاح التنمية البشرية والاقتصادية.

جاء ذلك خلال جلسات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (24PHDC) تحت عنوان "التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام"، والذي يعقد في الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر الجاري 2024، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتعاون مع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية فى إطار المشروع القومي للتنمية البشرية، والمبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن مفهوم التنمية البشرية يشمل كيفية استفادة الإنسان من قدراته وتحقيقه لطموحاته وقدرته على التعبير عن نفسه وإمكانياته، مشيرًا إلى أن التنمية البشرية عبارة عن مؤشر مركب، يتشكل من 3 مكونات هي: (الصحة، والتعليم، والاقتصاد).