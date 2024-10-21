بالأسماء .. وزير الداخلية يقرر سحب الجنسية المصرية من 21 شخصاً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية رقم 1812 لسنة 2024، بشأن سحب الجنسية المصرية من 21 مواطنًا مع تجنيسهم بجنسية أجنبية أخرى.

جاء قرار وزير الداخلية رقم 1810 لسنة 2024، بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 20218 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

نصت المادة الأولى على: يؤذن لـ 21 شخصا المدرجة التالي أسماؤهم

بالبيان المرفق أولهم محمد رضا أحمد حسن وآخرهم محمد صلاح مصطفى عيسى.

وجاء أسماء طالبي الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية، والذي نشرته الجريدة الرسمية كلا من:

محمد رضا أحمد حسن

سامح عاطف سعد عبد الجواد حسنين

محمد عطية عبد السلام عطوة

محمد فايز محمد شاهين

إسلام شعبان محمود عبد العزيز

مجدي مجدي عبد الفتاح العزوني

مايكل مجدى حبيب معوض

طارق محمد حافظ إبراهيم المهدى

طارق جمال محمد متولى الديب

إنجي مينا انور صادق المنيا

شيرين محمد موسى عفيفي

أسماء سامى مصطفي سالم