اختلفوا على عدد الركاب.. ضبط سائق اعتدى على فتاة بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول فيديو يوضح اعتداء سائق على فتاة بكفر الشيخ وضبطت مرتكب الواقعة.

كانت أجهزة الأمن رصدت مقطع فيديو تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يتضمن استغاثة إحدى الفتيات من سائق سيارة ميكروباص لتعديه عليها ورفقائها بالسب والشتم في كفر الشيخ، تم فحص الفيديو وإجراء التحريات اللازمة.

تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة المشار إليها وقائدها، وهو مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ.

بمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهم على عدد الركاب المقرر للسيارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.