شكرا لقرائتكم خبر عن درجتان للتقاضى أمام اللاعب أحمد ياسر المحمدى بعد حكم سجنه 3 سنوات.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

سطرت محكمة جنايات القاهرة، كلمة النهاية في محاكمة أحمد ياسر المحمدى لاعب كرة القدم بنادي الريان القطري، في اتهامه بـ التعدي على فتاة في دولة قطر، بصدور حكم بالسجن المشدد 3 سنوات.

ويتبقى أمام اللاعب درجتى تقاضٍ، أولها الاستئناف على حكم محكمة الموضوع أمام 40 يوما، طبقا للمادة 419 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجنائية.

ومرحلة التقاضي الثانية المتاحة أمام المتهم هي محكمة الموضوع الثانية "جنايات مستأنف"، وفى حالة صدور حكمها بالإدانة يكون أمام المتهم الطعن على حكمها خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم.

سبق، وقررت نيابة وسط القاهرة الكلية، إحالة اللاعب أحمد ياسر المحمدي لاعب كرة القدم في دولة قطر، وشقيق اللاعب حسين ياسر المحمدي، نجم نادي الزمالك السابق للمحاكمة الجنائية، لاتهام بـ التعدي على فتاة في دولة قطر، حيث أنكر المتهم التهم الموجهة له وقال أنه تعرف على المجنى عليها عبر مواقع التواصل الإجتماعى ونشأت بينهما علاقة صداقة، بينما قالت المجنى عليها فى التحقيقات أنه استدرجها الى شقته فى دولة قطر بزعم الاحتفال بعيد ميلاده ثم تعدى عليها بالإكراه.

وكشف التحقيقات، عن أن اللاعب متهم في قضية التعدي على فتاة في دولة قطر، وعقب تقديم البلاغ من الفتاة تم التحقيق معه بواسطة جهات التحقيق التي أخلت سبيله حتى يتم توقيع الكشف الطبي عليها وبيان صحة أقوالها والاتهام الموجه من عدمه.