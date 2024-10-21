شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: 50 جنيها قيمة الحصة شاملة التأمينات والمعاشات والان مع تفاصيل الخبر

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية بشأن تعليمات صرف مستحقات المعلمين المستعان بهم لسد العجز بهيئات التدريس من الخارج وكذلك المعلمين بالمعاش والمعلمين المعينين المسند لهم حصص إضافية فوق النصاب القانوني للعام الدراسي 2024 / 2025، مشددة على أنه تمت الموافقة على زيادة قيمة الحصة الإضافية للمعلمين المعينين بالوزارة ليصبح 50 جنيها، مؤكدة على أن مبلغ الحصة الواحدة وقدره 50 جنيها شامل حصة الموظف في التأمينات والمعاشات وكل الاستقطاعات الأخرى لكل الفئات المذكورة.

أعلنت عدد من المديريات التعليمية عقد التدريب التأهيلى للمعلمين الجدد بمسابقة 30 ألف معلم للمرحلة الثالثة والذين تخلفوا عن تدريبات المرحلة الأولى، موضحة أنه بناء على تعليمات الإدارة المركزية لشئون المعملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والإدارة العامة لشئون القيادات التربوية سيتم تنفيذ التدريب التأهيلي للمعلمين الجدد بمسابقة الـ 30 ألف معلم بالدفعة الثالثة والذين تخلفوا عن الحضور.

وأوضحت أن التدريبات تشمل برنامجين الأول برنامج التأهيل التربوي للمعلمين ويتم تنفيذه خلال الأسبوع الجارى وبرنامج التأهيل الذهني والبدني للمعلمين ويحص عليه المعلمين المرشحين الأسبوع المقبل عتبارا من يوم الاثنين 28 أكتوبر حتى يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 لمدة 3 أيام، مشددة على أن اجتياز التدريبات مهم لاستلام العمل وبدون النجاح فى هذه التدريبات سيتم استبعاد اى معلم من الوظيفة المرشح لها، مؤكدة على أن التدريبات البدنية والذهنية تأتى بعد اجتياز اختبارات التخصص واللغات والتربوى والتى تم عقدها فى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة خلال الفترة الماضية.