شكرا لقرائتكم خبر عن "سمك نت" انطلاقة جديدة لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية والان مع تفاصيل الخبر

‫عقد جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية اليوم، ورشة عمل حول التطبيق الإلكترونى "سمك - نت" المخطط إنشاؤه من خلال مشروع "دعم تربية الأحياء المائية المستدامة من أجل التنمية الاقتصادية فى مصر"، بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) بحضور اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي للجهاز ومدير المشروع الدكتور أحمد سني الدين-رئيس الادارة المركزية للانتاج والتشغيل ومجموعات عمل المشروع من الجانبين المصري والياباني ومكتب جايكا مصر وبتشريف لفيف من الشركات العاملة في مجال تصنيع الأعلاف السمكية .

بدأت ورشة العمل بكلمة ترحيبية ألقاها المدير التنفيذي للجهاز، موضحاً أهداف المشروع المتمثلة في تعزيز استدامة قطاع تربية الأحياء المائية إلى جانب المساعدة في تنمية الموارد البشرية وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر واليابان وذلك عن طريق الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لدعم الممارسات المستدامة، وتحسين إدارة الموارد، وتمكين المجتمعات التي تعتمد على تربية الأحياء المائية حيث يمثل هذا التعاون بين الجايكا والجهاز خطوة مستقبلية هامة من حيث استخدام أدوات مبتكرة وتكنولوجيا الحلول الرقمية لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع تربية الأحياء المائية لدينا، كما سلط الضوء على حرص لجهاز لدعم أواصر التعاون وتعزيز العلاقات مع مختلف الشركات العاملة في المجال مشيداً بدورهم الفعال في تنمية القطاع السمكي ما يساهم حتماً في تحقيق استراتيجية الجهاز ومن ثم رؤية مصر 2030.

أشار الحسين في كلمته إلى ما بذله الجهاز من جهود كبيرة خلال العامين الماضيين حيث تم البدء في تنفيذ منظومة التكويد للمزارع وتطبيق منظومة الأمان الحيوي وإصدارمواصفة خاصة بتربية الأحياء المائية وتسيير قوافل بيطرية للمرور على المزارع وتقديم الإرشاد السمكي، كما تم تأهيل جميع المعامل المتخصصة بالجهاز مما أسفر عن توصية لجنة الإيجاك بحصول المعامل على شهادة الأيزو 17025 نظرا لما تم من تطوير وتواجد أحدث الأجهزة الخاصة بكل ما يتعلق بالثروة السمكية، وناشد الحسين الساده الحضور من الشركات العاملة في المجال بالعمل على قلب رجل واحد من خلال منظومة متكاملة بهدف وضع بلدنا الحبيب مصر في المكانة التى تستحقها وتطوير منظومة الثروة السمكية في مصر.

وأثنى الدكتور أحمد سني الدين-مدير المشروع على جهود الجايكا لتعزيز التعاون الدولي مع مصر حيث تتمتع بتاريخ حافل من بناء القدرات ونقل التكنولوجيا للعديد من القطاعات، كما أعرب عن امتنان الجهاز للدعم والخبرة التي تقدمها الجايكا، حيث أسهمت توجيهاتها الهامة في وضع الأساس لورشة العمل هذه، والأهم من ذلك، في تحقيق أهدافنا لبناء مستقبل أفضل لإدارة تربية الأحياء المائية من خلال الحلول الرقمية.

كما أشار في كلمته إلى مكونات المشروع المتمثلة في إنشاء نموذج للاستزراع التكاملي بمحافظة كفر الشيخ وكذا نظام اعتماد المزارع واصدار شهادات الاعتماد الدالة على جودة المنتج السمكي محلياً ودولياً، بالإضافة إلى إنشاء التطبيق الإلكتروني محل النقاش خلال هذه الورشة.

وعرض فريق عمل الجايكا مكونات المشروع وهى تعزيز قدرات مهندسي الاستزراع السمكي بالجهاز من أجل تربية الأحياء المائية المستدامة، وتعزيز خدمات الإرشاد في مجال تربية الأحياء المائية، وإنشاء مشروع تجريبي يعتمد على الاستخدام الأمثل للمياه في تربية الأحياء المائية، وكذلك إنشاء نظام الشهادات الوطنية Egy-GAP، وتعزيز الوضع الاقتصادي لأصحاب المصلحة على طول سلسلة القيمة.

كما أوضح أهمية تعزيز التواصل بين مزارعي الأسماك ومهندسي الاستزراع السمكي بالقطاعين الحكومي والخاص وما لذلك من دور هام لدعم قطاع تربية الاحياء المائية وتطبيق أفضل الممارسات حيث نشأت فكرة التطبيق الاكتروني (سمك نت) بهدف ضمان التواصل السلس بين مزارعي الأسماك ومهندسي تربية الأحياء المائية، اتاحة المعلومات الفنية المتعلقة بتربية الأحياء المائية لمزارعي الأسماك، ربط أصحاب المصلحة المعنيين بصناعة تربية الأحياء المائية، اكتشاف فرص عمل جديدة.

ولفت إلى مميزات التطبيق لمزارعي الأسماك حيث يمكنهم من العثورعلى المزيد من خيارات الاتصال بمهندسي الاستزراع السمكي والحصول على الخدمات الفنية من عدة جهات إضافة إلى إمكانية التواصل مع مزارعي الأسماك ذوي الخبرة الآخرين والوصول إلى المزيد من الشركات التي تتعامل في منتجات تربية الأحياء المائية. ولا تقتصر مميزات التطبيق على مزارعي الأسماك فقط بل يحقق مميزات أخرى لمهندسي الاستزراع السمكي بالقطاعين الحكومي والخاص حيث يمكن تلقي المزيد من الاستفسارات من مزارعي الأسماك مع الاستجابة السريعة لهم، اتاحة بعض االمعلومات عن مزارعي الأسماك مما يسمح بالعثور على عملاء جدد علاوة على تقديم الخدمة الفنية بتكلفة أقل وتوفير المعلومات الإدارية المتعلقة بتربية الأحياء المائية بسهولة.

تخلل الورشة عرض تقديمي من أحدى الشركات التى تقدم خدمات التسويق الرقمي حيث تم استعراض الشكل المبدئي للتطبيق ومحتواه مشيرة إلى إمكانية تعديله وتطويره في أي وقت كما أن التطبيق يمكن أن يؤدي إلى تنشيط قطاع تربية الأحياء المائية وخطوة فاعلة نحو ربط أصحاب المصلحة على طول سلسلة القيمة.

في ختام اللقاء دارت المناقشات بين الحضور حيث ادلى البعض منهم بتعليقاته ومقترحاته لجعل التطبيق اكثر فعالية ثم عقب المدير التنفيذي مؤكداً على ضرورة تكاتف جهود الجهاز كجهة حكومية معنية بالقطاع السمكي مع الشركات العاملة في المجال حيث يجب توحيد الرؤية لتقديم الخدمة اللائقة لمزارع الأسماك والارتقاء بجودة المنتج المصري.

ويعد هذا التطبيق خطوة فاعلة نحو دعم أواصر التعاون وتعزيز العلاقات بين الجهاز ومختلف الشركات العاملة في المجال كما يعد نقطة الانطلاق للربط بين أصحاب المصلحة - من مزارعي الأسماك إلى مهندسي تربية الأحياء المائية والأطباء البيطريين وتجار الجملة وتجار التجزئة والمستهلكين وشركات إنتاج الأعلاف والأدوية اضافة إلى كونه اداة ارشادية وتعليمية هامة تجمع جميع القوانين والإجراءات الخاصة بتنفيذ مشروعات الإستزراع السمكى والتى تسهل على المستخدم الوصول للبيانات والإرشادات التى يحتاج اليها سواء فى فترات الإعداد لإنشاء المزرعة او خلال عملية التربية كاملة ويتوقع ان يكون التطبيق بمثابة أداة قوية لضمان صحة واستدامة مواردنا السمكية مستقبلا وحلقة وصل بين جميع اصحاب المصلحة على طول سلسلة القيمة.