"الحصة الأولى في الجنة".. مصرع تلميذ وأخته الكبرى إثر حادث قطار العياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة هوية تلميذين فارقا الحياة تحت عجلات قطار بمزلقان البليدة جنوب المحافظة.

صباح الاثنين ودع عيد كمال ابنيه مصطفى 8 سنوات وحنان 12 سنة، وداع أخير لم يدرك أنها المرة الأخيرة التي سيراهما فيه.

بعد خروج الطالبين من المنزل قاصدين المدرسة، يحتاج الثنائي لعبور مزلقان السكة الحديد بقرية البليدة لكن هذا الصباح عبر الاثنان إلى العالم الآخر.

تلقى مأمور مركز العياط بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود جثتين أعلى قضبان السكة الحديد.

انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة العياط إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص اصطدام قطار بطالبين في بمزلقان قرية البليدة، مما أسفر عن مصرعهما في الحال.

تم إيداع الجثتين ثلاجة مستشفى العياط المركزي تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.