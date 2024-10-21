شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نظام القرعة الهيكلية فى اختيار البابا بالكنيسة والان مع تفاصيل الخبر

تعتبر القرعة الهيكلية فى الكنيسة أحد أهم طقوس التجليس للكرازة المرقسية وترتبط ارتباطًا وثيقًا بانتخابات بطريرك الأقباط الأرثوذكس، وهى أحد الطقوس الخاصة باختيار البطريرك، حيث تتم عن طريق كتابة أسماء المرشحين للكرسى المرقسى، الذين حصلوا على أعلى الأصوات فى انتخابات البطريرك فى ورقة بعد التصفية قبل النهائية لخمسة من المرشحين.

وتوضع الثلاث ورقات فى صندوق صغير على المذبح ووضع كل منها فى حلقة معدنية منفصلة وتختم بالشمع الأحمر ثم توضع فى إناء زجاجى كبير على منصة مرتفعة ويتم اختيار طفل معصوب العينين بعد الصلوات ليسحب ورقة من الثلاث وذلك يعلن صاحبها بطريركًا جديد خلفا للبطرك الراحل.

واستخدمت القرعة الهيكلية بعد رحيل قداسة البابا كيرلس السادس في 9 مارس 1971 اجتمع المجمع المقدس برئاسة الأنبا أنطونيوس مطران سوهاج، وبدأت عملية الترشيح وكان المرشحين الأنبا أنطونيوس والأنبا باسيليوس، والأنبا شنودة، والأنبا صموئيل، والأنبا لوكاس، والأنبا بولس، والأنبا يوساب؛ ومن الآباء الرهبان القمص قزمان المحرقي، والقمص متى المسكين، والقمص شنوده السرياني، والقمص كيرلس المقارى.

ومنهم تم اختيار خمسة هم الأنبا شنودة، والأنبا أنطونيوس، والأنبا صموئيل، والأنبا باسيليوس، والأنبا لوكاس؛ ثم في تزكيات لاحقة: نيافة الأنبا جريجوريوس، ونيافة الأنبا دوماديوس، والقمص تيموثاوس المحرقي، وفي يوم 29 أكتوبر اُجرِيت الانتخابات لاختيار ثلاثة من المرشحين، حيث فاز كل من نيافة الأنبا صموئيل ونيافة الأنبا شنودة والقمص تيموثاوس المقاري، وفي قداس القرعة الهيكلية تم اختيار الطفل الذي يقوم بسحب الاسم لسيامة شنودة الثالث والتى تمت على يد طفل ويدعى "أيمن منير كامل".

وتم اختيار 11 بطريرك فى التاريخ الكنسى الأرثوذكسى وهم: البابا كيردونيوس الرابع، البابا يؤانس الرابع، البابا ميخائيل الثانى، البابا اثناسيوس الثالث، البابا غبريال الثالث، البابا يؤانس السادس عشر، البابا بطرس السادس، البابا يؤانس السابع عشر الـ50 البابا مرقس الثامن، البابا كيرلس السادس، البابا شنودة الثالث، ولاتزال حتى الآن القرعة تقليدًا متبعًا فى كنائس الارثوذكسية حول العالم القبطى.