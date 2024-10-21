شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم.. مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 29 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024، طقس معتدل فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر، مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار على جنوب البلاد.

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والانذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى أنه من المتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، مع وجود نشاط رياح على أغلب الأنحاء مما يساعد على تلطيف الأجواء.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 20، وسوهاج العظمى 32 درجة، والصغرى 19، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 21، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 21.