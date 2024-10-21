شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد خريطة مسار مونوريل العاصمة الإدارية بعد اقتراب تشغيله والان مع تفاصيل الخبر

ينشر الخليج 365 خريطة توضح مسار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بعد اقتراب تشغيل المشروع للجمهور، والذى يعمل الآن بشكل تجريبى بدون جمهور.

ويتم تنفيذ مشروع خطى مونوريل شرق النيل لأول مرة داخل جمهورية مصر العربية حيث يمثل قفزة تكنولوجية جديدة في مجال النقل السككي بالجر الكهربائي والذي يعتبر أحد وسائل النقل الجماعي الأمن والسريع والغير ملوث للبيئة، يمتد خط مونوريل شرق النيل بطول 56.5 كم وعدد 22 محطة .

والهدف من تنفيذ مشروع خط مونوريل شرق النيل:

ربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق العمرانية الجديدة شرقًا (القاهرة الجديدة - العاصمة الإدارية...الخ).

توفير وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة لنقل الركاب.

المساهمة في التنمية المستدامة شرق وغرب النيل لتحقيق رؤية مصر 2030 حيث أن منظومة النقل هي أحد شرايين التنمية العمرانية والاقتصادية.

يخدم خط مونوريل شرق النيل مناطق مدينة نصر والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية حيث سيسهل حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لاتصاله بالخط الثالث للمترو عند محطة الإستاد ومع LRT في محطة مدينة الفنون والثقافة .

العائد الاقتصادي نتيجة لتوفير استهلاك الوقود وخفض معدلات التلوث البيئي وخفض الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية وجذب نسبة من الركاب لاستخدام هذه الوسيلة بدلاً من استخدام السيارات الخاصة.

خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة أثناء التنفيذ وفرص عمل دائمة في مرحلة التشغيل.

يمتد مشروع مونوريل شرق النيل من محطة الإستاد بمدينة نصر ليصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة بطول 56.5 كم ويشتمل على عدد (22) محطة لخدمة مناطق مدينة نصر والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية.

