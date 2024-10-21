شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات تتخذها الجنايات حال تعارض أقوال الشهود.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

شهادة شاهد إثبات قد تدين متهما في قضية وقد تدين متهما آخر، وفى بعض الأحيان تتعارض أقوال الشهود أمام المحكمة عن أقوالهم في تحقيقات النيابة، وهنا تأمر المحكمة بتلاوة أقوال الشاهد، من أمر الإحالة لتذكيره بها.

والمادة 290 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على: إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التى أقرها فى التحقيق أو من أقواله فى محضر جمع الاستدلالات، الجزء الخاص بهذه الواقعة.

ونصت المادة في فقرتها الثانية: وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التى أداها فى الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.