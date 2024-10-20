شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة السكة الحديد يتفقد محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل والان مع تفاصيل الخبر

تفقد منذ قليل المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكة الحديد، محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة، وذلك بالتزامن مع استقبالها عدد كبير من ركاب قطارات النوم وقطارات خط الصعيد.

ووجه رئيس هيئة السكة الحديد باستكمال تشكل كافة الخدمات بالمحطة مثل النداء الآلى والسلالم الكهربائية والمصاعد، ومتابعة صيانتها وتشغيلها بشكل كامل.

وتضم محطة قطارات صعيد مصر، التى تم افتتاحها اليوم، بمنطقة بشتيل بالجيزة، 6 أرصفة لخدمة ركاب الوجه القبلي جهة شارع السودان و (4) أرصفة لخط المناشي جهة محور الفريق كمال عامر بالإضافة إلى سكك حوش المحطة وترتبط سكك الورش بالسكك الطوالي‏ ( أسوان/اسكندرية - المناشي - البضائع) حيث يبلغ إجمالي أطوال السكك الحديدية بالمحطة 22 كم بعدد 89 مفتاحا.

ومبنى المحطة الرئيسي علي مساحة 31.000 م2 والذى يتكون من دور بدروم سيستخدم كجراج بسعة 250 عربة ودور أرضي يحتوى علي جزء تجارى ضمن مول تجارى متكامل بالدور (الأول - الثاني) وأماكن إدارية ‏بالدور الأرضي خاصة بالعاملين بالمحطة.

وتضم المحطة 28 شباك تذاكر منهم شباك مخصص لذوى الهمم المستخدمين للكراسي المتحركة، وكذلك دورات المياه بها أيضا ما هو مخصص لذوى الاحتياجات الخاصة، ومنطقة الهرم الزجاجى بالبهو الرئيسى للمحطة والذى يبلغ ارتفاعه 40مترا بالإضافة إلى الدورين الأول والثاني للمحطة والذى يشمل محلات تجارية ومناطق استثمارية.