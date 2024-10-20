شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يؤكد موقف مصر الثابت من انتخاب رئيس لبنانى توافقى والان مع تفاصيل الخبر

أجرى وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، اتصالا هاتفيا، مع رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، تداولا خلاله الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان والمخاطر والتداعيات الناجمة عنه.



ونقل الوزير عبد العاطي لرئيس المجلس تضامن الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري مع لبنان، مؤكداً " المساعي المصرية وجهودها في سبيل التوصل لوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701"، مؤيداً الموقف اللبناني الداعي الى انتخاب رئيس توافقي لرئاسة الجمهورية .



كما أكد وزير الخارجية لبري استمرار جمهورية مصر العربية بالجسر الجوي لتقديم المساعدات للبنان، بناء لتوجيهات الرئيس السيسي.



بدوره، قدم رئيس مجلس النواب اللبناني، بري مصر، رئيساً وحكومة وشعباً، وقوفهم وتضامنهم مع لبنان في هذه المرحلة الراهنة، مؤكدا "التطابق في الرؤى والمواقف بين البلدين حول العدوان الاسرائيلي وابعاده على المنطقة وامنها واستقرارها" .



ووضع بري للوزير عبد العاطي في أجواء إمعان إسرائيل عن سابق إصرار وترصد استهدافها جنود اليونيفيل والجيش اللبناني، معتبراً إياها اعتداء على الشرعية الدولية وقراراتها وفي مقدمها ال 1701 .