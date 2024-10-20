شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: قضية المياه وجودية لمصر ونحتفظ بحقنا فى الدفاع عن أمننا المائى والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أنه تباحث مع وزيرة الخارجية الرومانية في عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها قضية المياه، باعتبارها قضية وجودية لمصر.

وتابع «عبد العاطي» خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الرومانية لومينيتسا أودوبيسكو، وعرضته قناة «القاهرة الإخبارية»: «شرحت للوزيرة مدى أهمية قضية المياه وتم إطاحتها بكل مسارات التفاوض التي جرت مع الجانب الإثيوبي على مدار 13 عاما دون جدوى، وما أعلنته مصر من توقف المسار التفاوضي واحتفاظ مصر بحقنا في الدفاع عن الأمن المائي، بما يكفله القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أنه تناول مع نظيرته الرومانية لومينيتسا أودوبيسكو، الحديث عن القضية الفلسطينية، واستمرار معاناة الشعب الفلسطيني بسبب الإجرام والعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية.

وأضاف، أنه تحدث مع نظيرته الرومانية، عن كل الجهود التي قامت بها مصر بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، لمحاولة التوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن.

قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن زيارة وزيرة الخارجية الرومانية لومينيتسا أودوبيسكو، تأتي استكمالا لسسلة من الزيارات المهمة التي جرى تبادلها بين البلدين في السنوات الأخيرة، على رأسها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بوخارست في يونيو 2019.

وتابع: «زيارة الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس في أكتوبر 2021، تهدف إلى تعزيز وتطوير العلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين، وبما يحقق مصالح شعبيهما».