شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: تحدثت مع نظيرتي الرومانية حول منع اتساع رقعة الصراع الإقليمي والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، إنه تحدث مع نظيرته الرومانية لومينيتسا أودوبيسك، حول الأوضاع في ليبيا، وعن الوضع في السودان واليمن، موضحا أن الرؤى توافقت بينهما في الأهمية البالغة لمنع التصعيد، ومنع اتساع رقعة الصراع الإقليمي، وعدم انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الرومانية لومينيتسا أودوبيسكو، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه تحدث عن الأوضاع في القارة الأفريقية، وعن التعاون المشترك بين مصر ورومانيا في القارة الأفريقية، وتم تتويج هذا التعاون في البرنامج التدريبي الذي أطلقته وزارة الخارجية الرومانية منذ ساعات، ووزارة الخارجية المصرية ومركز القاهرة لحفظ السلام وفض المنازعات.

وأشار إلى أن البرنامج التدريبي شاركت فيه 11 دولة أفريقية من منطقة الساحل، الذي يهدف إلى خدمة القارة الأفريقية، والاستقرار في المنطقة الساحل الأفريقي.

وتابع أنه تحدث أيضا الاستراتيجية الوطنية الرومانية التي أطلقتها في أفريقيا، وإمكانيات التعاون مع مصر في خدمة قضايا القارة الأفريقية، خاصة قضايا التنمية والأمن السلام، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتولى قيادة الملف إعادة ملف في مرحلة ما بعد النزاعات في القارة الأفريقية، في إطار الاتحاد الأفريقي.