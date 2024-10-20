شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مزايا لعمال التراحيل بعد ضمهم لمنظومة العمالة غير المنتظمة.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير العمل محمد جبران، ضم أول قائمة، تم حصرها من عمال التراحيل الذين يعملون باليومية في القطاع غير الرسمي، بمحافظة القاهرة، إلى منظومة العمالة غير المنتظمة، وذلك في إطار خطة الوزارة نحو حصر وتسجيل بيانات، هذه الفئة في كافة الميادين بالمحافظات.

ويحصل عمال التراحيل على العديد من المزايا، بموجب انضمامهم لمنظومة العمالة غير المنتظمة، أهمها:

1- 6 منح سنوية، هم: "منحة عيد الفطر، وعيد الأضحى، وعيد العمال، والمولد النبوي، وشهر رمضان، وعيد الميلاد المجيد".

2- التأمين على العامل نفسه فى مواقع العمل، ضد إصابات العمل، والإصابات الشخصية، والتى بناء عليها يتم صرف 200 ألف جنيه بناء عليها كتعويض للأسر.

3- 7- حالة الزواج يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 3.000 جنيه ولمرة واحدة فقط.

4- 8- حالة المولود الأول والثاني يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه، وفي حالة التوأم يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 3.000 جنيه.

5- الرعاية الصحية، حيث تتعاقد الوزارة مع مستشفيات وصيدليات ومعامل للتحاليل ويتم سداد كامل التكاليف من خلال الوزارة من الحساب المركزى للعمالة غير المنتظمة، ولا يتحمل العامل أية تكاليف مطلقا.

6- إعداد قاعدة بيانات خاصة بعمال التراحيل، لتوفير فرص عمل لهم، وسهولة التواصل.

7- توفير فرص تدريبية مجانية على مهن يحتاجها سوق العمل.

8- وزارة العمل تُخطط لتخصيص مناطق آدمية لعمال التراحيل لانتظار أصحاب العمل أو فرص عمل، بدلا من الجلوس على الأرصفة.

9- تعمل الوزارة فى الوقت الحالى على ضم العمالة غير المنتظمة للتأمين الصحى، وبالتالى ستشمل تلك الميزات أيضا عمال التراحيل.

10- مصاريف خاصة بالخدمات العامة التي يمكن تقديمها للعمال لمواجهة أي أزمات طارئة.

وقد سجلت وزارة العمل، حوالي 1430 عاملا في محافظة القاهرة فقط، ومن المتوقع أن تتضاعف تلك الأعداد كثيرا، نظرا لمد عمليات الحصر لتصل إلى 26 محافظة، وإجراء جولات لمفتشين العمل على المناطق المعروف عنها ضم أعداد عمال التراحيل، والاطلاع على بياناتهم الشخصية وإدراجها بقاعدة البيانات.