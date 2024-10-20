شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل قائد اللواء 401 فى جيش الاحتلال الإسرائيلى بمعركة شمال قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل ضابط كبير في اللواء 401 بمعركة شمال قطاع غزة.

ووفق بيان للجيش الإسرائيلي، تحت بند سمح بالنشر، فإن عددا من القوات الإسرائيلية أصيب في المعارك بالقطاع.

وتدخل غزة الأسبوع الثالث من العام الثاني للحرب الإسرائيلية على القطاع، حيث يواصل حصار أهالي المدينة الفلسطينية برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر 2023، ويستمر في تطويق العديد من المناطق بالقطاع بمزيد من القوات حيث دفع بلواء "جفعاتي" إلى الفريق 162 مدرعة والتي تحاوط جباليا، بعد أن أعلن عن اغتيال زعيم حركة حماس يحيى السنوار في اشتباكات بمنطقة تل السلطان في رفح، والتي نُقلت جثته إلى مكان سري لتخزينها وسط تقارير تتحدث عن أن "تل أبيب" سوف تستخدم الجثة كورقة للتفاوض لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين من القطاع.