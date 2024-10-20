شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين بأشد العبارات قصف الاحتلال الإسرائيلي مربع سكني في بيت لاهيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا قالت فيه إن جمهورية مصر العربية تدين بأشد العبارات قصف الاحتلال الإسرائيلي لمربع سكني في "بيت لاهيا" شمال قطاع غزة، وهو ما أسفر عن مقتل واصابة العشرات من المواطنين الفلسطينيين المدنيين.

وأضافت الخارجية المصرية، ان مصر تستنكر جمهورية مصر العربية استمرار إسرائيل في استهداف المدنيين العزل بقطاع غزة وارتكاب المجازر بحقهم، واستهداف المنشآت المدنية بما في ذلك المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس بالقطاع، مشددة على عدم وجود أي مبرر أخلاقي أو عسكري لهذه الحصيلة الهائلة من الخسائر بين صفوف المدنيين والنساء والأطفال الفلسطينيين.

وتؤكد جمهورية مصر العربية ضرورة تفعيل أدوات المحاسبة الدولية، وإنهاء معاناة المدنيين في غزة وتوقف إسرائيل فورا عن استهداف وترويع المدنيين وانتهاك أبسط قواعد ومبادئ القانون الدولي والقانون الانساني الدولى. وتجدد مصر مطالبتها لمجلس الأمن بالاضطلاع بمسئولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، محذرة من عواقب تقاعس المجتمع الدولي عن التدخل الفوري لوقف العدوان الاسرائيلي.