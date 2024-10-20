شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر يسلم دعوة الرئيس السيسي لأمير الكويت لحضور المنتدى الحضري العالمى والان مع تفاصيل الخبر

سلم سفير مصر في دولة الكويت، السفير أسامة شلتوت، إلى وزير الخارجية الكويتي، عبدالله اليحيا، رسالة خطية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتضمن دعوة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، للمشاركة في المنتدى الحضري العالمي من 4 إلى 8 نوفمبر، بحس

ويفتتح أعمال المنتدى الحضري العالمي في نسخته الـ 12 المقرر أن تستضيفها جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024 تحت عنوان (كل شيء يبدأ من المسكن) والذي سيتم خلالها تسليط الضوء على قضايا التنمية الحضرية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في هذا المجال.