شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. إطلاق النسخة الثانية من المؤتمر العالمى للسكان والصحة 2024 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إطلاق النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (24PHDC).
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
الرئيس السيسي: نعمل على برنامج إصلاح اقتصادى فى ظروف إقليمية ودولية صعبة
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان الدولة المصرية تحركت في برنامجين بمسار الإصلاح الاقتصادي، والأول كان في عام 2016، مضيفا: "برنامج 2016 نجحنا فيه بسبب استقرار الأوضاع الإقليمية والدولية عما نحن عليه الآن والبرنامج الحالي نعمل عليه في ظروف صعبة للغاية".
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تنفيذ برنامج رد أعباء الصادرات، في اجتماع عقده اليوم؛ بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وأماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، وأحمد نصار، مدير مساعد قطاع العلاقات الخارجية بالبنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
مدبولى: إعطاء حوافز غير مسبوقة للصناعات غير الموجودة بمصر ويحتاجها السوق
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تنفيذ برنامج رد أعباء الصادرات، في اجتماع عقده اليوم؛ بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وأماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، وأحمد نصار، مدير مساعد قطاع العلاقات الخارجية بالبنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بحذف 5 سلع من قائمة المقررات التموينية، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحذف 5 سلع من قائمة المقررات التموينية
قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إنّ الدبلوماسية لها دور مهم في التخفيف من وطأة التحديات التي يواجهها المجتمع العالمي وتحويل هذه التحديات إلى فرص من خلال الصمود وتعزيز كفاءة المؤسسات.
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (24PHDC) ومبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» ركيزتين أساسيتين في استراتيجية مصر الشاملة للتنمية البشرية وتحسين الخصائص السكانية، بما يتوافق مع رؤية «مصر 2030» ومخرجات الحوار الوطني.
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تغيير حدود الدخل الخاصة بالمواطنين الراغبين في التقدم لحجز وحدات سكنية ضمن الطرح الجديد لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.
وزير الزراعة لـ"النواب": 9.2 مليار دولار حجم الصادرات الزراعية
قال علاء الدين فاروق، وزير الزراعة، إن قطاع الزراعة يحظى باهتمام كبير من قبل رئيس الجمهورية، وبذلت الحكومة خلال الفترة الاخيرة جهود كبيرة لدعم وتمكين الفلاح وتجاوز أية ملاحظات تؤثر على القطاع.
أعلن المستشار الدكتور حنفي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الأحد، بعد الاستماع إلى بيان وزير الزراعة، ومناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار والموافقة عليه من حيث المبدأ، والانتهاء من مناقشة المادتين 1 و2 منه، على أن يستكمل مناقشة مشروع القانون بجلسة المجلس غدا الاثنين.
تنظر محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية يوم الثلاثاء القادم ،برئاسة المستشار إيهاب محمود اسماعيل رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار أمام محمد فؤاد الصيرفى والمستشار علاء الدين بسيونى عبد النبى والمستشار حسام محمد احمد الصياد وسكرتير المحكمة حسن عمر محاكمة اللاعب أحمد فتوح لاعب نادى الزمالك فى اتهامه بإحراز بقصد التعاطى لمخدر الحشيش وقيادة سيارة تحت تأثير المواد المخدرة ،التسبب فى وفاة المجنى عليه " السيد احمد ".
تستعد مدارس محافظة الجيزة لعقد امتحان شهر أكتوبر لطلاب مراحل التعليم (الابتدائي، والإعدادي، والثانوي)، إذ تعقد الامتحانات في الفترة من الأحد 27 أكتوبر حتى الخميس 31 أكتوبر 2024.
السجن 3 سنوات لأحمد ياسر المحمدى بتهمة التعدى على فتاة أجنبية داخل شقته
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار وائل سعيد زهران بالسجن 3 سنوات على أحمد ياسر المحمدى لاعب كرة القدم بنادي الريان القطري، وشقيق نجم الزمالك السابق حسين ياسر المحمدى، في اتهامه بالتعدي على فتاة في دولة قطر.
ارتفع سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الأحد بحوالي 5 جنيهات، قياسًا على سعر الذهب في مصر أمس، وسجل الذهب في سوق الصاغة صعود ملحوظ بسبب القفزة في سعر الذهب عالميًا.عيار 24 يسجل 4240 جنيها.
عيار 21 يسجل 3710 جنيها.
عيار 18 يسجل 3180 جنيها.
الجنيه الذهب 29680 جنيها.
طقس غدا.. مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 29 درجة
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