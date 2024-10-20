بسبب علاقة غير شرعية.. القبض على المتهمين بإلقاء جثة طفل بجوار مدرسة في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمود الشوربجي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على المتهمين بإلقاء جثة طفل رضيع بجوار مدرسة بمنطقة عرب غنيم بمدينة حلوان، بسبب علاقة غير شرعية.

وعثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، على جثة طفل رضيع، ملقاة بجوار إحدى المدارس بمنطقة عرب غنيم، بدائرة قسم شرطة حلوان.

وكثف رجال الأمن خلال الساعات الماضية من جهودهم لكشف ملابسات الحادث وضبط مرتكبي الواقعة.

وتلقى ضباط قسم شرطة حلوان، بلاغا من أحد الأهالي مفاده العثور على جثة طفل رضيع ملقاة بجوار إحدى المدارس، وبالانتقال عثر على جثة لطفل ذكر عمره أيام.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، 4 أشخاص سيدة وابنتيها وشاب تربطه علاقة غير شرعية مع إحدى الفتيات أبناء المتهمة الأولى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.