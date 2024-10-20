شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارت.. وزير الصحة: إنفاق 10 تريليونات جنيه بملف التنمية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم.

إنفاق 10 تريليونات جنيه بمشاريع التنمية.. رسائل وزير الصحة بمؤتمر السكان (إنفوجراف)

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