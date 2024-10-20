الرئيس السيسى: لابد من مراجعة الموقف مع صندوق النقد فى هذه الحالة (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية جزء من اقتصاد العالم ولابد من وضع التحديات التي تواجه العالم في الاعتبار.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الجلسة الحوارية على هامش النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية: "فقدنا حوالي 6 – 7 مليارات دولار خلال أخر 10 شهور فقط بسبب الأحداث في المنطقة والأمر متحمل لعام آخر نتيجة التداعيات اللى بنشوفها".

وتابع الرئيس السيسي: "لما بنتكلم عن البرنامج اللى متفقين به مع صندوق النقد الدولي.. أمر مهم للحكومة.. إذا كان التحدي هيخلينا نضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس.. لابد من مراجعة الموقف مع الصندوق.. شكرا جزيلا".

كما وجه الرئيس السيسى بالعديد من الرسائل المهمة خلال كلمته بالجلسة الحوارية:

برنامج الإصلاح الاقتصادى يتم تنفيذه فى ظل ظروف إقليمية ودولية وعالمية شديدة الصعوبة

مصر جزء من اقتصاد العالم ولا بد من وضع التحديات التى تواجه العالم فى الاعتبار

فقدنا حوالى من 6 إلى 7 مليارات دولار خلال آخر 10 شهور فقط بسبب الأحداث فى المنطقة

لا بد من مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولى إذا كانت التحدى سيجعلنا نضغط بشكل لا يتحمله الناس

مصر لديها تجربة ناجحة فى تحويل المحنة إلى منحة

خرجنا من أحداث عام 2011 بظرف اقتصادى صعب وعدم استقرار أمنى

الدولة تعاملت مع الأزمات باعتبارها فرصا حقيقية للنجاح

فيروس سى وقوائم الانتظار كانت من أكبر الأزمات على المستوى الصحى

الدولة نفذت مسحا صحيا كاملا للمواطنين على هامش علاج فيروس سى

القضاء على فيروس سى أصبح تاريخا نتيجة تحرك الدولة بشكل فعال

خرجنا من أزمة فيروس سى بدولة بفضل الله خالية من الفيروس بعد أن كانت من أكثر دول العالم إصابة به

عملنا على توفير فرص عمل لمواجهة البطالة

نسبة البطالة انخفضت لـ6.5% وواجهنا تحدى النمو السكانى بشكل جيد



انفوجراف الرئيس السيسي انفوجراف الرئيس السيسي