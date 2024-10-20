شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام فعاليات بطولة قفز الموانع بنادي الفروسية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

اختتمت فاعليات البطولة الدولية لقفز الموانع والتي نظمتها وزارة الداخلية بوادي الفروسية بالتنسيق مع الاتحادين المصرى والدولى للفروسية والهيئة العامة للخدمات البيطرية.

استمرت فاعليات البطولة على مدار ثلاثة أيام بمشاركة عدد (175 فارساً وفارسة) من دول (مصر ، سوريا ، ليبيا، فرنسا ، المانيا، أستراليا ، هولندا ، جنوب أفريقيا) وسط إشادة كبيرة من الفرسان المشاركة بالتنظيم وبتجهيزات وادي الفروسية و استعداده لاستضافة كافة فاعليات رياضة الفروسية بنجاح كبير.