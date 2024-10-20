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اختتام فعاليات بطولة قفز الموانع بنادي الفروسية.. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضي

الأحد، 20 أكتوبر 2024 03:57 م

اختتمت فاعليات البطولة الدولية لقفز الموانع والتي نظمتها وزارة الداخلية بوادي الفروسية بالتنسيق مع الاتحادين المصرى والدولى للفروسية والهيئة العامة للخدمات البيطرية.

استمرت فاعليات البطولة على مدار ثلاثة أيام بمشاركة عدد (175 فارساً وفارسة) من دول (مصر ، سوريا ، ليبيا، فرنسا ، المانيا، أستراليا ، هولندا ، جنوب أفريقيا) وسط إشادة كبيرة من الفرسان المشاركة بالتنظيم وبتجهيزات وادي الفروسية و استعداده لاستضافة كافة فاعليات الفروسية بنجاح كبير.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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