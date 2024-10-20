شكرا لقرائتكم خبر عن ذروة شهب "الجباريات 2024" تمطر السماء فجر الغد بـ20 شهابا فى الساعة والان مع تفاصيل الخبر

تصل زخة شهب الجباريات السنوية ذروة تساقطها من منتصف الليل وخلال الساعات قبل شروق شمس غدا الإثنين 21 أكتوبر، وهي تعتبر من الشهب الرئيسية خلال العام.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، أنه بالتزامن مع ذورة الجباريات سيكون القمر في طور الأحدب المتناقص ما سيتسبب في طمس معظم الشهب الخافتة هذا العام ولكن من الممكن رصد عدد قليل من الشهب الساطعة.

يتوقع أن تنتج الشهب أفضل عروضها عند حوالي الساعة 05:00 فجر الاثنين بالتوقيت المحلي عندما تكون نقطة إشعاعها مرتفعه في السماء باتجاه الأفق الجنوبي.

لمحاولة رؤية شهب الجباريات يجب أن يكون الرصد من موقع مظلم بعيداً عن اضواء المدن وليس على الراصد النظر مباشرة نحو نجوم الجبار لرؤية الشهب حيث يمكن أن تظهر من كل الإتجاهات في جميع أنحاء السماء ولكن عند تتبع مسار الشهب سوف يلاحظ أنها تنطلق ظاهرياً من نقطة شمال النجم منكب الجوزاء.

شهب الجباريات تنشط سنوياً خلال الفترة من 2 اكتوبر الى 7 نوفمبر وهي ليست من زخات الشهب القوية وهي غير معروفة بإنتاج العواصف الشهابية فعادة من موقع مظلم في عدم وجود وظروف جوية مثالية يمكن رؤية ما بين 10 إلى 20 شهاب بالساعة عند ذروتها، طبعا هناك دائما عنصر المفاجأة المحتملة عندما يتعلق الأمر بزخات الشهب والأمر متروك للرصد الميداني.

تُعرف شهب الجباريات بأنها شهب سريعة للغاية حيث تندفع إلى الغلاف الجوي بسرعة 66 كيلومتر بالثانية وهذه الشهب تعتبر خافته لكنها تعوض ذلك الخفوت عن طريق إنتاجها ذيول من الغاز المتأين يستمر لبضعة ثوان بعد إختفاء الشهاب نفسه وفي بعض الأحيان يمكن أن يكون الشهاب ساطعاً بشكل إستثنائي ويتفتت إلى أجزاء.

إن نقطة إشعاع شهب الجباريات توجد في إتجاه نجوم الجبار او الجوزاء والتي ترصد مرتفعة في السماء بالأفق الجنوبي الشرقي عند منتصف الليل خلال شهر أكتوبر ومن هنا جاءت تسمية هذه الشهب.

تعتبر نجوم الجبار (الجوزاء) واحدة من أسهل المجموعات النجمية التي يمكن التعرف عليها حيث تضم ثلاثة نجوم على خط واحد متوسطة اللمعان تمثل حزام الجبار والمع نجم في السماء الشعرى يقع إلى الجنوب من نجوم الجبار.