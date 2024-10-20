شكرا لقرائتكم خبر عن إنفاق 10 تريليونات جنيه بمشاريع التنمية.. رسائل وزير الصحة بمؤتمر السكان (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، جهود الدولة المختلفة في مجال التنمية البشرية، قائلا: "محتاجين خلال الفترة القادمة نتكلم عن المشاريع القومية للدولة المصرية خلال الفترة الماضية وتأثيرها على التنمية البشرية.. الدولة أنفقت أكثر من 10 تريليون جنيه خلال 10 سنوات في مشاريع خاصة بالبنية التحتية وتطوير الإنسان.. كل الملفات تم العمل عليها والأولويات كلها كانت موجودة منذ 2014 البنية التحتية والتعليم والصحة والطرق والنقل والأمن الغذائي.. كل مناحي التنمية موجودة تجاوزت 10 تريليون جنيه".



رسائل وزير الصحة بالمؤتمر الثانى للسكان والتنمية البشرية

وأضاف نائب رئيس الوزراء خلال كلمته انطلاق المؤتمر الثاني للسكان والصحة والتنمية البشرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: المشروعات القومية التي تبنها الدولة المصرية كان لها بعد رئيسي بملف التنمية البشرية"، لافتا إلى أنه تم الاستعانة بالذكاء الاصطناعي للحديث معه عن جهود البناء والتنمية والتطوير داخل الدولة المصرية.

ويهدف المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، إلى تعزيز الفهم العميق للاتجاهات العالمية والإقليمية في مجالات السكان والصحة والتنمية البشرية، وتحديد الروابط القابلة للتنفيذ بين السكان والصحة والتنمية المستدامة، وكذلك تعزيز التعاون لمواجهة تحديات السكان والصحة، وتوسيع نطاق أفضل الممارسات والخبرات في مجال صحة السكان والتنمية البشرية.

ويتضمن المؤتمر العالمي للسكان، عقد 133 جلسة حوارية هامة حول مجالات الصحة والسكان والتنمية البشرية، يحاضر بها 803 من الخبراء والمتخصصين العالميين والمحليين، يشهد في نسخته الثانية تحولا ً نوعيًا، حيث تم توسيع نطاقه ليشمل محور التنمية البشرية، مما يعكس الاعتراف بأهمية التنمية البشرية كركيزة أساسية لتحقيق صحة أفضل وسكان أكثر ازدهارًا.