شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الجلسة العامة للنواب.. وغدا المجلس يستمع لبيان وزير التموين والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المستشار الدكتور حنفي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الأحد، بعد الاستماع إلى بيان وزير الزراعة، ومناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار والموافقة عليه من حيث المبدأ، والانتهاء من مناقشة المادتين 1 و2 منه، على أن يستكمل مناقشة مشروع القانون بجلسة المجلس غدا الاثنين.

وتشهد جلسة المجلس غدا الاثنين الاستماع إلى بيان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن الاستراتيجيات الشاملة التي ستتبعها الوزارة في المرحلة المقبلة لتطوير منظومة الدعم، وضمان الأمن الغذائي للمواطنين، وتحسين جودة السلع الأساسية من خلال تطبيق آليات فعالة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتطوير كفاءة الخدمات التموينية، مع التركيز على الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع والمخزون لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة في قطاع التموين.

ويهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار إلى إنشاء مجلس وطني للتعليم والبحث والابتكار ليتولى وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولي، كما يهدف إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث والابتكار.