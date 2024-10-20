شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تصدر إرشادات جديدة لعلاج حالات الأنفلونزا الوبائية والموسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت منظمة الصحة العالمية إرشادات محدثة للممارسات السريرية الخاصة بالأنفلونزا استجابة للأدلة المتطورة حول أفضل الممارسات لعلاج هذا المرض، تظل الأنفلونزا مصدر قلق عالمي للصحة، حيث تتسبب في حدوث معدلات مرضية ووفيات كبيرة سنويًا، وخاصة بين الفئات السكانية المعرضة للخطر مثل كبار السن والأطفال الصغار والنساء الحوامل وأولئك الذين يعانون من حالات مرضية كامنة.

تم تصميم المبادئ التوجيهية في المقام الأول لمقدمي الرعاية الصحية الذين يديرون المرضى المصابين بعدوى فيروس الإنفلونزا، وسوف تعمل أيضًا كمصدر مرجعي لصناع السياسات وغيرهم في الجهود المبذولة للاستعداد للأوبئة والجوائح.

تم تحديث وتوسيع نطاق إرشادات الممارسة السريرية لمنظمة الصحة العالمية بشأن الأنفلونزا لتشمل المرضى المصابين بفيروسات الأنفلونزا الموسمية وفيروسات الأنفلونزا الوبائية وفيروسات الأنفلونزا الجديدة من النوع" أ " المعروف أنها تسبب مرضًا شديدًا لدى البشر المصابين، وتقدم الإرشادات توصيات بشأن إدارة الأنفلونزا الشديدة وغير الشديدة، كما تتضمن توصيات بشأن استخدام الأدوية المضادة للفيروسات لمنع الإصابة بفيروس الأنفلونزا لدى الأفراد المعرضين للفيروس.

