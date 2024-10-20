شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: نعمل على برنامج إصلاح اقتصادى فى ظروف إقليمية ودولية صعبة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان الدولة المصرية تحركت في برنامجين بمسار الإصلاح الاقتصادي، والأول كان في عام 2016، مضيفا: "برنامج 2016 نجحنا فيه بسبب استقرار الأوضاع الإقليمية والدولية عما نحن عليه الآن والبرنامج الحالي نعمل عليه في ظروف صعبة للغاية".

ووجه الرئيس السيسي رسالة، خلال كلمته بجلسة على هامش المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، رسالة للمصريين والمؤسسات الدولية من صندوق النقد والبنك الدولي وغيره من المؤسسات قائلا: "إحنا بنعمل في برنامج الإصلاح الاقتصادي الحال في ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة الصعوبة، ولها تأثيرات سلبية للغاية على الاقتصاد في العالم كله، ويقال إن هيبقى في ركود اقتصادي نتيجة تداعيات الأزمات".