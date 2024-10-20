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الرئيس السيسي: نعمل على برنامج إصلاح اقتصادى فى ظروف إقليمية ودولية صعبة

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد شعلان

الأحد، 20 أكتوبر 2024 03:06 م

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان الدولة المصرية تحركت في برنامجين بمسار الإصلاح الاقتصادي، والأول كان في عام 2016، مضيفا: "برنامج 2016 نجحنا فيه بسبب استقرار الأوضاع الإقليمية والدولية عما نحن عليه الآن والبرنامج الحالي نعمل عليه في ظروف صعبة للغاية".

ووجه الرئيس السيسي رسالة، خلال كلمته بجلسة على هامش المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، رسالة للمصريين والمؤسسات الدولية من صندوق النقد والبنك الدولي وغيره من المؤسسات قائلا: "إحنا بنعمل في برنامج الإصلاح الاقتصادي الحال في ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة الصعوبة، ولها تأثيرات سلبية للغاية على الاقتصاد في العالم كله، ويقال إن هيبقى في ركود اقتصادي نتيجة تداعيات الأزمات".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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