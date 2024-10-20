شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: وضعنا أمام أعيننا التحديات منذ 2011 وأصرينا على تحقيق أهدافنا والان مع تفاصيل الخبر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الجهد الذي بذلته الدولة المصرية وحركتها كبير، والبعض يتصور أن الأزمة الاقتصادية هي عنوان محل الاهتمام فقط ويجعل كثير مننا يتجاوز حجم الجهد والنجاح والانجاز الذي تم في كل مناحي الدولة المصرية، قائلا: "بنتكلم على بنية أساسية طاقة متكاملة وموانئ ومطارات وشبكة طرق وسكة حديد تم تحديثها واضافة شبكة حديثة تعمل بالطاقة الكهربائية".

وأوضح الرئيس السيسي، خلال كلمته بجلسة على هامش المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، أنه رغم كل التحدي الاقتصادي الذي كان موجود منذ عام 2011 وما بعدها، والحرب على الإرهاب، وكل هذه التحديات وضعنا أمام أعيننا التحديات، مؤكدا أنهم تحركوا بخطة وأصروا على أهدافها وتحقيقها.