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الرئيس السيسي: ما عملناش صراع بسبب ثبات حصتنا من المياه ودخلنا فى برنامج معالجة ضخم

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد شعلان

الأحد، 20 أكتوبر 2024 03:01 م

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن حصة مصر في المياه لم تتغير على مدار عشرات بل مئات السنين، وهي 55 مليار متر مكعب، ومع الزيادة السكانية ووصلنا إلى 106 ملايين مواطن بنفس الحصة، مضيفا: "ما يحدث دخلنا في حالة فقر مائي شديد وماعملناش صراعات مع حد وده تحدي".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بجلسة على هامش المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، أنه طبقا لمعايير الأمم المتحدة نحن في حالة فقر مائي شديد ولكن دخلنا في برنامج ضخم جدا على مدى 10 سنين للاستفادة ومعالجة المياه بشكل متطور للغاية يجعلنا في مصاف الدول رقم 2 في تدوير واستخدام المياه، قائلا: "انفقنا في هذا الامر أرقام هائلة عشان نعمل محطات معالجة ثلاثية متطورة لـ106 ملايين إنسان ليس في الشرب فقط ولكن الزراعة".

وتابع: "الأزمة وإن كانت أزمة ولكن بالإصرار والفكر والعمل والمحافظة على الأهداف ممكن تتحول الأزمة إلى منحة جيدة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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