شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: ما عملناش صراع بسبب ثبات حصتنا من المياه ودخلنا فى برنامج معالجة ضخم والان مع تفاصيل الخبر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن حصة مصر في المياه لم تتغير على مدار عشرات بل مئات السنين، وهي 55 مليار متر مكعب، ومع الزيادة السكانية ووصلنا إلى 106 ملايين مواطن بنفس الحصة، مضيفا: "ما يحدث دخلنا في حالة فقر مائي شديد وماعملناش صراعات مع حد وده تحدي".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بجلسة على هامش المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، أنه طبقا لمعايير الأمم المتحدة نحن في حالة فقر مائي شديد ولكن دخلنا في برنامج ضخم جدا على مدى 10 سنين للاستفادة ومعالجة المياه بشكل متطور للغاية يجعلنا في مصاف الدول رقم 2 في تدوير واستخدام المياه، قائلا: "انفقنا في هذا الامر أرقام هائلة عشان نعمل محطات معالجة ثلاثية متطورة لـ106 ملايين إنسان ليس في الشرب فقط ولكن الزراعة".

وتابع: "الأزمة وإن كانت أزمة ولكن بالإصرار والفكر والعمل والمحافظة على الأهداف ممكن تتحول الأزمة إلى منحة جيدة".