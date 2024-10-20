شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: نسبة البطالة انخفضت لـ6.5% وواجهنا تحدى النمو السكانى بشكل جيد والان مع تفاصيل الخبر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن نسب البطالة في مصر كانت عالية في الفترات الماضية، قائلا: "أضع كلامي أمام كل اللي بيسمعني لو تتصوروا أن حجم الخريجين في مصر سواء جامعات أو مدارس ومعاهد مختلفة قد يقترب من 700 ألف إلى مليون، وكنا محتاجين نوفر من 7 إلى 10 ملايين فرصة عمل خلال العشر سنوات اللي فاتوا".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال تعليق بمشاركته في جلسة على هامش المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، أنه بالرغم من هذا التحدي وصلنا إلى نسبة بطالة 6.5% وهذا يعني أن استهداف ومجابهة التحدي الخاص بنمو السكان الضخم عملنا عليه بشكل جيد.

وتابع: "اشتغلنا على مواجهة النمو السكاني في إطار إقامة البنية الأساسية للدولة المصرية حتى نعبر الحالة اللى كانت عليها البنية الأساسية، وكانت متخلفة، والآن ترتيبنا النهارده 22، ووقتها مش عايز أقول كان ترتيبنا كام على العالم".