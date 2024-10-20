شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: القضاء على فيروس سي أصبح تاريخا نتيجة تحرك الدولة بشكل فعال والان مع تفاصيل الخبر

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تجربة الدولة المصرية في التعامل مع أزمة فيروس سي، قائلا: "هبدأ بحاجة بسيطة زي فيروس سي وقوائم الانتظار في مجال الصحة.. أصبحت تاريخ ومسألة تجاوزنها.. كانت من أكبر الأزمات اللي بتقابلنا على المستوي الصحي في مصر.. التأثير الصحي والتأثير النفسي الناجم عنها".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الجلسة الحوارية على هامش النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية: "بمجرد لما لقينا فرصة لعلاج لهذا الفيروس اتحركنا، والدولة اتحركت واستفادت من العلاج اللى اتوفر.. واطلقنا حملة قوية ومسح كامل للدولة المصرية علشان تشوف المستوي الصحي، وكشفنا على السمنة وأمراض الضغط والسكر بمناسبة علاج فيروس سي.. بالتالي بقي عندنا بيانات ضخمة للحالة الصحية سهلت بناء عليها مسار أكثر تقدما".

وتابع الرئيس السيسي: "خرجنا من أزمة فيروس سي بدولة بفضل الله خالية من الفيروس، بعد أن كانت من أكثر دول العالم مصابة به".