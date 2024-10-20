شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: الدولة تعاملت مع الأزمات باعتبارها فرصا حقيقية للنجاح والان مع تفاصيل الخبر

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن جهود الدولة المختلفة في التعامل مع القضايا المختلفة للبناء فى الدولة، قائلا: "القطاع الصحي على سبيل المثال.. خرجنا من أحداث عام 2011 بظرف اقتصادي صعب.. وحالة عدم استقرار أمني نتيجة التطرف والإرهاب والبلد كانت في حالة فوضي.. التحديات والأزمات الموجودة ساعتها أي حد يشوفها يحس أن مفيش حل.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الجلسة الحوارية على هامش النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية: "الحقيقة الأمر مش كده.. الأزمات توفر فرص حقيقية ونجاح حقيقي من خلال تحديها وإيجاد حلول لها.. وذلك من خلال المزج بين الحلول المتوازية والمتكاملة والمتداخلة.. أحد الاستراتيجيات كدولة حرصنا على أن نتعامل بها علشان يكون له تأثير.. وكذلك الحفاظ علي الأهداف مهما كانت العقبات والأزمات كنا حريصين على تنفيذ الأهداف والتحرك والتعامل معها".