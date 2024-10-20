المشدد 3 سنوات لمتهم انضم لجماعة إرهابية وإدراجه على قوائم الإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ صابر المحلاوي:

قضت الدائرة الأولي جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "وهيب ع." على خلفية اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية ببولاق بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.

كما أدرجت المحكمة المتهم على قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

ووجهت النيابة العامة للمتهم في القضية رقم 2293 لسنة 2023، تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة اسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة الي الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض.