نحتاج مليون وظيفة سنويًا.. السيسي: انخفاض معدل البطالة إلى 6.5%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر كانت تعاني من أزمة ارتفاع معدلات البطالة خلال السنوات الماضية.

وأضاف الرئيسي، في كلمته خلال افتتاح فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC'24)، اليوم الأحد: كان عندنا أزمة هي البطالة وكانت نسبتها عالية، بقول لو تتصوروا حجم الخريجين في مصر سواء من الجامعات أو المدارس والمعاهد المختلفة قد يكون بين 800 ألف أو مليون وبذلك نحتاج إلى توفير مليون فرصة عمل سنويًا على مدار العشر سنوات الماضية.

وتابع: عشان بس نقول وإحنا في 2011 كان عددنا 80 مليون والنهاردة 106 ملايين ورغم كده وصلنا لنسبة بطالة 6.5% وده معناه استهداف ومجابهة تحدي نمو السكان وتوفير فرص عمل لمواجهة البطالة، واشتغلنا عليه كويس جدًا في إطار إقامة البنية الأساسية للدولة المصرية، البنية الأساسية كانت متخلفة ومش عايز أقول كان ترتيبنا كام على العالم وقتها.

وواصل الرئيس السيسي: كتير مننا بيتصوروا الأزمة الاقتصادية هي العنوان فقط، وده يخلي كتير مننا يتجاوز حجم الجهد والنجاح والإنجاز اللي تم في كل مناحي الدولة المصرية، بنتكلم على بنية أساسية وطاقة كاملة ومواني ومطارات وشبكة طرق وسكة حديد متطورة، وشبكة كهرباء حديثة، رغم كل التحديات الاقتصادية منذ 2011 والحرب على الإرهاب، وضعنا خطة بأهدافنا ومصرين على تحقيقها.