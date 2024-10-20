إعدام ومؤبد .. أحكام رادعة في قضية "خلية ولاية الإسماعيلية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ صابر المحلاوي:

قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بإعدام المتهم "حمدي س." 31 سنة حاصل على ليسانس حقوق ومساعد تمريض بالإعدام شنقاً، و عاقبت متهمًا واحدًا بالسجن المؤبد، والسجن المشدد لمده 15 عاما لثلاثة متهمين، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمد زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

ووجهت المحكمة للمتهمين الـ 5 في القضية رقم 6482 لسنة 2022 جنايات الشروق، تهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالقضية المعروفة إعلامياً بـ " خلية ولاية الإسماعيلية " الإرهابية.

أمرت المحكمة بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات تبدأ من انتهاء مدة العقوبة المقضي بها وألزمت المتهمين المحكوم عليهم بالالتحاق بدورات إعادة تأهيل لمدة خمس سنوات.