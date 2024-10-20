صور| الداخلية تستقبل وفدًا من سفراء الدول الإفريقية بالمعهد القومي لتدريب القوات الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

استقبل قطاع التدريب، زيارة لوفد من سفراء عددا من الدول الإفريقية بمقر المعهد القومي لتدريب القوات الخاصة.

كان في استقبال أعضاء الوفد الزائر مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع التدريب، وعدد من قيادات وضباط القطاع حيث تم الترحيب بالوفد الزائر ونقل تحيات اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية، مؤكدًا حرصه على مد جسور التواصل وسبل التعاون الدولي الأمني في مجال التدريب وبناء قدرات الكوادر المصرية والإفريقية، وتم عرض فيلم تسجيلي عن المعهد ونشاطه التدريبي والجهود التي يضطلع بها القطاع نحو تقديم أوجه الدعم لتدريب الكوادر الأمنية.

كما تم اصطحاب الزائرين في جولة داخل المعهد تفقدوا خلالها (مبنى الرماية بالذخيرة الصبغية – مبنى المحاكاة - غرفة التحكم – مبنى الاقتحام بالذخيرة الحية – ميادين التدريب القتالية المختلفة والمناطق المفتوحة – حمام السباحة وصالة الألعاب الرياضية ومجمع الفنادق)، والتي تضمنت شرح مفصل للمباني والميادين واستخداماتها التكتيكية في التدريب القتالي وعمليات الاقتحام، واستعراض مهارات الرماية بالذخيرة والإنزال بالحبال والتشكيلات المختلفة، وكيفية الإخفاء والتمويه في المناطق الصحراوية والزراعية واستعراض تجهيزات ومعدات التدريب الحديثة التي تستخدم في تدريب القوات الخاصة.

وتبادل الجانبان الدروع والهدايا التذكارية ومن جانبهم أعرب الزائرين عن خالص الشكر والتقدير لوزارة الداخلية على حفاوة الاستقبال وإتاحة الفرصة لإنفاذ الزيارة، مُشيدين بدور القطاع في إعداد وتأهيل كوادر شرطية ذات كفاءة تدريبية متميزة.