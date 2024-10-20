شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة عين شمس: دشنا مركز التوظيف لتأهيل طلابنا لسوق العمل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس، إن التوظيف يعتبر الهدف الأساسى لأى طالب، فأى طالب يضع نصب عينه على سوق العمل، كما أن التوظيف أصبح معيار مهم للغاية فى معايير التصنيف الدولى للجامعات .

وأضافت نائب رئيس جامعة عين شمس، خلال فعاليات النسخة الثالثة من الأسبوع التوظيفي لجامعة عين شمس "ASU Career Week 2024" والذي ينظمه مركز التوظيف بالجامعة التابع لقطاع الابتكار والتدريب، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، والدكتورة نيفين عاصم رئيس قطاع الإبتكار والتدريب وتحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز مدير مركز التوظيف، أن إدارة الجامعة حرصت على إنشاء مركز التوظيف وتوسيع أنشطته بهدف سد الفجوات بين الجانب الأكاديمي وسوق العمل ، حيث تسعى لتأهيل الطلاب لسوق العمل .

وقالت: خريج جامعة عين شمس خريج قوى قادر على المنافسة فى السوق ونسعى لمواكبة متطلبات سوق العمل ودراسته بشكل دورى لمد طلابنا بكل ما يؤهلهم لسوق العمل .

ويشارك في هذا الحدث التوظيفى الهام المخصص لطلاب وخريجي جامعة عين شمس عددًا كبيرًا من الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية.

ويهدف أسبوع التوظيف الثالث بجامعة عين شمس إلى دعم الطلاب والخريجين المتميزين من الجامعة من خلال تعزيز فرص التواصل مع الشركات الكبرى، سواء المحلية أو الدولية بالإضافة إلى منح المشاركين أيضًا فرصة لإجراء مقابلات شخصية مباشرة مع كبار مسؤولي التوظيف في الشركات الكبرى، ويمثل الأسبوع تجربة متكاملة تمكّن الطلاب والخريجين من الخروج بفرص عمل حقيقية وجادة تلبي طموحاتهم المهنية.

وينقسم الحدث لجزئين الجزء الأول يضم معرض توظيفي بمشاركة عددا كبيرًا من الشركات وسيكون علي مدار أيام 20، 21، 22 اكتوبر 2024، من الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 8 مساءا، بمقر مركز التوظيف ، داخل المدينة الجامعية بالعباسية.

وستتضمن الفعاليات حوارات مهنية، دوائر الإرشاد المهنى، فرص عمل وتدريب إلى جانب بناء علاقات مع أبرز أصحاب العمل في سوق التوظيف، وسيتم تخصيص اليوم الأول لطلاب وخريجي كليات الهندسة، حاسبات و معلومات ، واليوم الثانى لكلية التجارة.واليوم الثالث لكليات ألسن، آداب، حقوق، وتربية.

أما الجزء الثاني من الحدث تحت مسمى "أيام التوظيف المفتوحة" سيتضمن مقابلات أولية فورية مع الشركات وجلسات تعريفية علي مدار يومى الأربعاء والخميس 23، 24 أكتوبر 2024 ، من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 4 عصراً ، داخل مقر مركز التوظي، بمشاركة الشريك الاستراتيجي للحدث بالإضافة إلي الشركاء الرئيسين .

وسيتم تخصيص يوم الأربعاء لكليات الهندسة ، والحاسبات والمعلومات ، ويوم الخميس لكليات التجارة، الألسن، الآداب، الحقوق، والتربية.

يذكر أنه للمشاركة في أيام التوظيف المفتوحة لابد من المشاركة في المعرض التوظيفى وحجز دورًا مسبقًا من خلال المنظمين المتواجدين في جناح مركز التوظيف.



