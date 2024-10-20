شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يشدد على سرعة البت فى طلبات التصالح على مخالفات البناء والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 20 أكتوبر 2024 11:59 ص

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بحى جنوب الجيزة، وذلك في إطار المتابعات الدورية للتأكد من تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الراغبين في التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء.

وحرص المحافظ، على متابعة استقبال المواطنين والخدمات المقدمة بالمركز وسرعة الرد على استفساراتهم وتوجيههم والبت فى الطلبات المقدمة من قبلهم.

وشدد المحافظ، على رئيس حى جنوب الجيزة ومدير المركز التكنولوجى بتوفير كافة المتطلبات اللازمة لإسراع وتيرة العمل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لإنهاء كافة الطلبات دون تأخير.

واطمأن المحافظ على مستوى الخدمات وسرعة البت بالطلبات المقدمة من المواطنين للتصالح في مخالفات البناء ونسب الإنجاز، وذلك خلال حديثه مع عدد من المواطنين المترددين على المركز.

شملت جولة محافظ الجيزة تفقد عدد من القطاعات بحي جنوب الجيزة، للوقوف على الحالة العامة للطرق والنظافة والإشغالات.

ووجه محافظ الجيزة رئيس حى جنوب الجيزة ومسؤلى الهيئة العامة للنظافة والتجميل ومديرية الإسكان بوضع مخطط شامل لتطوير حدائق (شارع البحر الأعظم، المحطة) بالحي.

وأكد المحافظ، على مسئولى تلك الجهات ضرورة بحث تحقيق الاستفادة القصوى من التطوير واستثمار الموقع المتميز لتلك الحدائق لتوفير متنفس للمواطنين والمترددين على محطة قطارات الجيزة.

وكلف المحافظ، مدير إدارة التسويق بإعداد رؤية لرفع العوائد الاستثمارية لتلك المواقع لتعظيم الاستفادة منها وتوفير المخصصات اللازمة لأعمال صيانتها وتطويرها الدورى.

رافق المحافظ إبراهيم الشهابى نائب المحافظ، ومحمد مرعى رئيس مدينة الجيزة، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل، ومسئولى مديرية الاسكان بالجيزة ومحمد جمال مدير إدارة التسويق.



محافظ الجيزة يتفقد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بحى جنوب الجيزة



