شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة اليونانى: مصر صديق تاريخى لنا وقدمنا الدعم للشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أدونيس جورجياديس وزير الصحة في اليونان، إن مصر صديق تاريخي لنا وخبراتنا في التعامل خلال الأزمة الاقتصادية يمكن أن تكون مجالا للتعاون مع الدولة المصرية، حيث عاملنا بكل جهد على كيفية إدارة الأمال، وأن نقدم خدمات صحية أفضل لشعبنا.

وأضاف الوزير اليوناني خلال كلته في جلسة حوارية على هامش النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "قدمنا الدعم للشعب الفلسطيني واستضافنا مجموعات من أجل الحصول على العلاج.. ومستعدون لاستضافة المزيد من المرضي في الأزمة، وعلينا التأكيد الرهائن في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر يجب أن يعودوا.. أي محب للسلام يجب أن يوافق على هذا الأمر".