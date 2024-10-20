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الحماية المدنية بسوهاج والإسكندرية تستقبل زيارة طلاب المدارس

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضي

الأحد، 20 أكتوبر 2024 01:40 م

  استقبلت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية زيارة لعدد من تلاميذ إحدى المدارس بالمحافظة، وفى ذات السياق استقبلت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج زيارة لعددٍ من تلاميذ إحدى المدارس بالمحافظة.

تهدف تلك الزيارات إلى إطلاع النشء وصغار السن على جانب من الدور الذى يضطلع به رجل الشرطة فى حماية أرواح المواطنين والممتلكات وسرعة إستقبال البلاغات وكيفية التعامل معها.

ومن جانبهم توجه المشرفون المرافقون للأطفال بالشكر لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع ولاسيما النشء وصغار السن.
 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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