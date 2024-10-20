شكرا لقرائتكم خبر عن الجوازات تقدم تسهيلات للحالات الإنسانية على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كل الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كل التيسيرات لهم.

واستقبلت أقسام الإدارة المختلفة بناء على توجيهات اللواء محمود قمرة مساعد وزير الداخلية على مستوى الجمهورية عددا من الحالات المرضية والإنسانية، وكبار السن بمقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.