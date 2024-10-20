شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: مبادرة فحص المقبلين على الزواج تقدم خدماتها للمصريين والأجانب والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 20 أكتوبر 2024 01:26 م

قالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة فحص المقبلين على الزواج تقدم خدمات الفحص الطبى للمصريين وغير المصريين المقيمين فى مصر، وتابعت مواعيد الفحص فى الوحدات من 9 صباحا لــ 2 ظهرا ويمكن من خلال زيارة أقرب وحدة صحية إجراء الفحوص والتحاليل .

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن خطوات إجراءات فحص المقبلين على الزواج حيث تضمنت:-

1- اسأل عن غرفة المشورة للمقبلين على الزواج.

2- توجه لأقرب وحدة صحية من وحدات فحص المقبلين على الزواج لإجراء الفحوصات الطبية وطباعة شهادة النتائج.

3- احرص على إجراء فحوصاتك الطبية قبل موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يوما.

4-استلام نتائج الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج خلال 14 يوما من إجراء التحاليل.

5- تتم مناقشة النتائج في جلسة مشورة تتسم بالسرية والخصوصية لكل طرف من الطرفين.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: لمعرفة أقرب وحدة صحية يمكنك الاتصال بالخط الساخن 15335.