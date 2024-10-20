شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: لدينا 14 مبادرة رئاسية للصحة استفاد منها 94 مليون مواطن والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن هناك إجماع دولي على أن الاستثمار في التنمية البشرية يتطلب توفير بنية تحتية قوية، لافتا إلى أن الدولة توفر حماية صحية للمواطن وهذا أمر صميم في التنمية البشرية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأضاف خلال كلمته انطلاق المؤتمر الثاني للسكان والصحة والتنمية البشرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "لدينا 14 مبادرة رئاسية لتحسين حياة المواطن.. وحصول مصر على شهادة خلو من فيروس سي والملاريا والكثير من المبادرات الرئاسية المتعلقة بالأورام السرطانية وهي هامة جدا.. استفاد منها 94 مليون مصري وهناك إشادات كثيرة بهذه المبادرات".

ويهدف المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، إلى تعزيز الفهم العميق للاتجاهات العالمية والإقليمية في مجالات السكان والصحة والتنمية البشرية، وتحديد الروابط القابلة للتنفيذ بين السكان والصحة والتنمية المستدامة، وكذلك تعزيز التعاون لمواجهة تحديات السكان والصحة، وتوسيع نطاق أفضل الممارسات والخبرات في مجال صحة السكان والتنمية البشرية.

ويتضمن المؤتمر العالمي للسكان، عقد 133 جلسة حوارية هامة حول مجالات الصحة والسكان والتنمية البشرية، يحاضر بها 803 من الخبراء والمتخصصين العالميين والمحليين، يشهد في نسخته الثانية تحولا ً نوعيًا، حيث تم توسيع نطاقه ليشمل محور التنمية البشرية، مما يعكس الاعتراف بأهمية التنمية البشرية كركيزة أساسية لتحقيق صحة أفضل وسكان أكثر ازدهارًا.