شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: مصر لديها تجربة ناجحة فى تحويل المحنة إلى منحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر والتهنئة للمشاركين في الجلسة الحوارية عن التنمية البشرية خلال النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية، قائلا: "ارحب بكم واشكركم شكرا جزيلا على المشاركة والحوار، ونوجه لهم التحية على ذلك".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الجلسة الحوارية: "عنوان الجلسة مهم أوي.. وإحنا في مصر لنا تجربة في طرح الأزمة، وإزاي الأزمة ممكن تتحول إلى فرصة والمحنة إلى منحة".