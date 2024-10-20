شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. تغيير الحد الأقصى لمحدودى الدخل الراغبين فى التقدم لوحدات سكنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان وزارة الإسكان تغيير حدود الدخل الخاصة بالمواطنين الراغبين في التقدم لحجز وحدات سكنية.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بحذف 5 سلع من قائمة المقررات التموينية، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحذف 5 سلع من قائمة المقررات التموينية

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تغيير حدود الدخل الخاصة بالمواطنين الراغبين في التقدم لحجز وحدات سكنية ضمن الطرح الجديد لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.

وزير الزراعة لـ"النواب": 9.2 مليار دولار حجم الصادرات الزراعية وزير الزراعة لـ"النواب": 9.2 مليار دولار حجم الصادرات الزراعية قال علاء الدين فاروق، وزير الزراعة، إن قطاع الزراعة يحظى باهتمام كبير من قبل رئيس الجمهورية، وبذلت الحكومة خلال الفترة الاخيرة جهود كبيرة لدعم وتمكين الفلاح وتجاوز أية ملاحظات تؤثر على القطاع. تنظر محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية يوم الثلاثاء القادم، برئاسة المستشار إيهاب محمود اسماعيل رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار أمام محمد فؤاد الصيرفى والمستشار علاء الدين بسيونى عبد النبى والمستشار حسام محمد احمد الصياد وسكرتير المحكمة حسن عمر محاكمة اللاعب أحمد فتوح لاعب نادى الزمالك فى اتهامه بإحراز بقصد التعاطى لمخدر الحشيش وقيادة سيارة تحت تأثير المواد المخدرة ،التسبب فى وفاة المجنى عليه " السيد احمد ". تصالح اللاعب أحمد فتوح مع أسرة ضحية حادث العلمين قبل الجلسة بـ 48 ساعة تستعد مدارس محافظة الجيزة لعقد امتحان شهر أكتوبر لطلاب مراحل التعليم (الابتدائي، والإعدادي، والثانوي)، إذ تعقد الامتحانات في الفترة من الأحد 27 أكتوبر حتى الخميس 31 أكتوبر 2024. انطلاق امتحانات شهر أكتوبر بمدارس الجيزة الأحد المقبل

وجهت المديريات التعليمية الإدارات بميكنة سداد المصروفات الدراسية، بحيث تتعاقد المدرسة على ماكينة للدفع مع البنك المتواجد به حسابات الخدمات والأنشطة، كما حذرت المديريات من تحصيل أى مبالغ نقدية بمسمى مستلزمات مدرسية، على أنه يقوم ولى الأمر بسداد قيمة المصروفات الدراسية لطلاب المدارس الحكومية للعام الدراسى الجديد 2025، لحساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الإلكترونى المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومى للطالب.

ارتفع سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الأحد بحوالي 5 جنيهات، قياسًا على سعر الذهب في مصر أمس، وسجل الذهب في سوق الصاغة صعود ملحوظ بسبب القفزة في سعر الذهب عالميًا.عيار 24 يسجل 4240 جنيها. عيار 21 يسجل 3710 جنيها. عيار 18 يسجل 3180 جنيها. الجنيه الذهب 29680 جنيها.

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