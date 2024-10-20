شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الفلسطينى: مصر العمق الاستراتيجى لفلسطين ونعول عليها فى دعمنا والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور ماجد أبو رمضان وزير الصحة الفلسطيني، أن هناك العديد من الأولويات عقب انهاء الحرب على غزة ليس أقلها البنية التحتية ولكن يجب التركيز على بناء رأس المال البشري، ونحتاج إلى كل المساعدة الممكنة من الأشقاء ودعم دولي حقيقي، وتضامن حقيقي لتنمية الاقتصاد الوطني.

وأضاف وزير الصحة الفلسطيني، خلال المشاركة في جلسة على هامش المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية: "نعول على مصر في دعمنا، ومصر هي العمق الاستراتيجي لفلسطين ومعظم خريجي الجامعات لدينا هم خريجي الجامعات المصرية وهناك تجربة عميقة وثرية خلال السنوات الماضية لإعادة تأهيل البنى التحتية خاصة في غزة وشمال غزة وتم تدمير كل هذا".

واستكمل: "لدينا إرادة قوية وسلطتنا الفلسطينية قادرة على إعادة البناء وكل ما دمره الاحتلال وربما في فترة أقصر مما يتوقعها الكثيرون، ولكن نحتاج فعلا مؤازرة كل الشعوب العربية والمنظمات الدولية، وغزة ستنهض من رمادها كما حدث في عدة عصور وسنبني غزة مرة أخرى".