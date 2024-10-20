شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: مصر تحزر تقدما ملحوظا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

شكر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة المصرية لاستضافة المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، مشيرًا إلى أنّ الصحة شرط أساسي للتنمية.

وأضاف أدهانوم، في كلمته خلال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، أنّ مبادرة «100 مليون صحة» تُحقق نتائج ملموسة، مشيرًا إلى أنّ مصر أحزرت تقدما ملحوظا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بخفض معدلات وفيات المواليد والأمهات.

وأكد، أن دولا عديدة عن تحقيق هذه الأهداف، لذا قررت منظمة الصحة العالمية هذا العام تسريع الجهود للحد من وفيات الأمهات والمواليد والأطفال، مشيرا إلى أنّ تحقيق هذا الهدف يتطلب الاستثمار في مجموعة من القطاعات الصحية والتنموية بما في ذلك تعزيز النظم الصحية، وإشراك المجتمع والشركاء والتعليم.

وأتمّ: «في العام الماضي، تشرفت بوجودي في مصر لتقديم شهادة منظمة الصحة العالمية للرئيس السيسي لتصبح مصر أول دولة بالعالم تحقق المستوى الذهبي في مسار القضاء على فيروس سي».